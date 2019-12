Tunisia: carnevale di Hammamet e Giornate Turismo Cartagine

TUNISI - Yasmine Hammamet ospiterà il Carnevale Internazionale di Hammamet e la seconda edizione delle Giornate del Turismo di Cartagine, dal 20 al 22 marzo dell'anno prossimo. Lo ha annunciato il direttore delle Giornate del Turismo di Cartagine, Seifallah Ben Mansour aggiungendo che i due eventi avranno come tema portante: "Il ruolo del film e dell'immagine nella promozione del turismo locale e artigianato".



Il programma di queste due iniziative comprende conferenze e seminari sugli sviluppi nel settore audiovisivo e il ruolo delle industrie dell'immagine e dei contenuti nella promozione delle culture locali. In programma anche spettacoli musicali e mostre d'arte e del patrimonio di diversi Paesi (Tunisia, Marocco, Egitto, Algeria, India, Francia, Italia).



Ben Mansour ha sottolineato inoltre che la Fiera internazionale del turismo e dell'artigianato del 2020 si terrà anche a margine delle Giornate del turismo di Cartagine, con la partecipazione dei 24 governatorati del paese e delle 24 ambasciate straniere accreditate a Tunisi, con l'obiettivo di rafforzare la diplomazia turistica e culturale e consacrare l'apertura del paese al mondo. Secondo Ben Mansour, le Giornate del turismo di Cartagine, diventate un evento annuale, mirano a promuovere la destinazione della Tunisia e ad attrarre turisti da tutto il mondo per una migliore dinamica economica del Paese.