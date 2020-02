Turismo: al via la fiera di Belgrado, Egitto Paese partner

BELGRADO - Con il titolo 'Hit the road' ('Mettiti in viaggio') è stata lanciata la 42ma edizione della Fiera Internazionale del Turismo di Belgrado che si svolgerà dal 20 al 23 febbraio al centro fieristico della capitale serba.

In fiera ci saranno 900 espositori da circa 40 Paesi del mondo, tra cui anche Sri Lanka, Slovacchia e Kenia, che fanno il loro debutto alla fiera belgradese. Un ruolo di primo piano lo avrà l'Egitto e sarà Paese partner per la seconda volta nella storia della fiera serba. Nel'ambito della manifestazione ci saranno anche altri eventi collegati come l'11ma edizione di BeoWine, fiera internazionale del vino, la 16ma edizione della Fiera delle attrezzature per hotel e catering e la 16ma edizione dell'esposizione dedicata ai souvenir "See Serbia".