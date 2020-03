Giordania: ad Amman presentata la 'Italian Cultural Night' Presso l'hotel Kampinski

(ANSAmed) - TEL AVIV, 5 MAR - Grande interesse per l'evento 'Italian Cultural Night' che si è tenuto il 2 marzo, ad Amman, all'Hotel Kempinski, tra i più noti alberghi della capitale giordana.



Obiettivo della serata, organizzata da ICE Agenzia, nell'ambito del 'Progetto agroalimentare in Giordania', e Jeba - Jordan Europe Business Association, attrarre e incuriosire i quasi cento invitati, in rappresentanza della comunità business VIP locale, coinvolgendoli in un percorso culturale e promozionale alla scoperta dell'Italia.



Dopo i saluti di benvenuto del Presidente Jeba e dell'Ambasciatore ad Amman, Fabio Cassese, il responsabile di ICE Amman, Filippo Covino, con il supporto anche di video dedicati al Made in Italy, ha illustrato le attività dell'Agenzia.



Queste sono mirate a sostenere le aziende italiane intenzionate ad affrontare i mercati esteri, con particolare attenzione alle iniziative previste in Giordania Palestina e Iraq, e le opportunità di collaborazione industriale Italia-Giordania. (ANSAmed).