Grecia: Covid19, coprifuoco dalle 20 a Mykonos e Santorini Governo promette piano di sostegno per settore in crisi

(ANSAmed) - NAPOLI, 6 APR - Il ministro delle Finanze greco Christos Staikouras ha spiegato le misure che il governo sta mettendo in campo per limitare l'effetto devastante del Covid19 sul turismo nel Paese che va verso una recessione che vale circa il 4% del Pil e l'impatto sull'estate greca va preso attentamente in considerazione. "Stiamo studiando azioni mirate per il settore turistico - ha detto - con il pacchetto di misure di sostegno alle imprese che verrà esteso per i mesi di maggio e giugno e non ci saranno tagli su pensioni e salari". Il coronavirus sta pesantemente colpendo la partenza della stagione nelle località greche. Due località simbolo per il mare e per la vita notturna come Mykonos e Santorini sono state appena sottoposte a un coprifuoco per i prossimi 14 giorni che impedisce ai cittadini di uscire dalle loro case dalle 8 di sera alle 8 di mattina. Unica eccezione la passeggiata con il cane per 15' intorno alla propria abitazione. Le eccezioni saranno solo per i lavoratori che svolgono attività strettamente necessarie alla collettività.(ANSAmed).