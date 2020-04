Turismo: Grecia, contro crisi arriva 'Greece from home'

ROMA - Il ministero del Turismo, l'Ente Ellenico per il Turismo e Marketing Greece, hanno creato e lanciato una piattaforma online, 'Greece From Home', un'iniziativa per promuovere l'immagine del Paese durante la pandemia, che sta mettendo in grave difficoltà il settore turistico in tutto il mondo.

L'iniziativa poggia su tre assi: aiutare le persone di tutto il mondo a rimanere a contatto con la cultura greca, scoprire e lasciarsi ispirare dalle bellezze del Paese e migliorare le loro abilità digitali - tutto questo restando in casa.

Nello specifico, #greecefromhome è basata su tre azioni principali. Vedere: le persone vengono incoraggiate e spinte a restare a casa, rimanendo in contatto con la cultura del Paese attraverso il canale dell'Ente Ellenico per il Turismo Visit Greece su YouTube. Il canale mette a disposizione contenuti nuovi e selezionati da artisti greci da ogni parte del mondo tra cui musica greca, gastronomia, teatro, danza, atletica moda e video con destinazioni ed esperienze di tutta la Grecia.

Al secondo punto c'è Viaggiare. L'obbiettivo è che tutti possano "visitare" la Grecia da casa. Attraverso www.discovergreece.com si accede a un portale digitale con contenuti ricchi ed esperienze digitali. I siti archeologici ed i musei, i villaggi e le tradizioni, la gastronomia, le escursioni, la bellezza della natura, tutto questo rimanendo a casa propria in totale sicurezza.

Infine, Imparare. Greece From Home, in collaborazione con il programma Grow Greek Tourism Online di Google presenta un insieme di nuove iniziative per l'apprendimento da casa.

Seminari sono disponibili dal 2 aprile e saranno visibili gratuitamente ogni giorno. Comprendono lezioni di gruppo online ed interattive che spaziano su moltissime tematiche da un digital marketing plan per un'azienda turistica fino a come lavorare al meglio a distanza e molte altre ancora. Inoltre c'è la possibilità per ognuno di connettersi direttamente con i professionisti della rete Google in modo che ogni azienda possa ricevere una consulenza personalizzata per la sua presenza digitale su misura. Gli interessati possono avere ulteriori informazioni e registrarsi attraverso la pagina g.co/greektourism/seminarsfromhome. Al termine dei seminari i partecipanti riceveranno un certificato di frequenza.