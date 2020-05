Atene,percorso pedonale 6.8 km attraverso quartieri storici Progetto approvato,lavori da giugno, in ampie zone stop auto

(ANSAmed) - NAPOLI, 13 MAG - Atene avrà un percorso pedonale lungo quasi sette chilometri che permetterà di passeggiare attraverso i suoi tesori archeologici. La "Grande passeggiata di Atene", questo il nome del progetto che è stato approvato dal Municipio della capitale greca e che sarà completato entro il 2022 con un complesso sistema di trasformazione di zone aperte al traffico in aree pedonali, in una città che negli anni 2000 aveva il traffico tra i più caotici d'Europa. I primi lavori cominceranno a giugno: "In questo periodo - ha detto il sindaco di Atene Kostas Bakoyannis, il più giovane sindaco della storia della capitale, in consiglio comunale - tante città del mondo da Londra a Berlino a Bogotà hanno preso delle misure per affrontare la pandemia. Vogliamo tutti più spazi pubblici per mantenere il distanziamento sociale e dare priorità a chi va a piedi, alle biciclette e ai nuovi mezzi di trasporto per salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente, non permettendo che le strade siano di nuovo invase dalle auto". La stampa greca spiega che la "Grande passeggiata di Atene" si basa su un piano di mobilità urbana studiato dall'Università di Atene e prevede che il centralissimo quartiere di Plaka e alcune strade del centro vengano convertite in aree pedonali, libere dalle auto. L'obiettivo finale è di creare uno dei percorsi urbani più affascinanti d'Europa per gli ateniesi e i turisti che torneranno ad affollare la capitale dopo la pandemia.(ANSAmed).