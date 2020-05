Tunisia: Ue lancia programma per sviluppo turismo sostenibile

TUNISI - Diversificare e rafforzare la qualità dell'offerta turistica, creando sinergie virtuose tra i settori del turismo, dell'artigianato, del design, dei prodotti del territorio e del patrimonio culturale. Questi gli obiettivi principali del nuovo programma dell'Unione europea intitolato "Tounes Wijhetouna" (Tunisia, nostra destinazione) volto a finanziare lo sviluppo e la diversificazione dell'offerta turistica del Paese nordafricano. Lo ha reso noto la delegazione dell'Unione europea in Tunisia sulla propria pagina facebook, precisando che il programma da 51 milioni di euro, di cui 45 stanziati direttamente da Bruxelles, ha una durata di sei anni e si articola su tre grandi assi, ovvero la diversificazione e il rafforzamento della qualità dell'offerta turistica, il rinforzamento delle catene di valore nell'artigianato e nel design e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il programma sarà attuato rispettivamente dalla Giz, società tedesca per la cooperazione internazionale, dall'Onudi (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale), e da Expertise France.