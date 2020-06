Coronavirus: Spagna apre Baleari a turisti tedeschi il 15/6 Progetto pilota per verifica protocolli in aeroporti e hotel

(ANSAmed) - ROMA, 9 GIU - Il governo spagnolo ha dato il via libera per anticipare al 15 giugno l'apertura ai turisti stranieri - per il momento tedeschi - delle isole Baleari. Non si tratta di un'apertura generale ma di un progetto pilota che riguarda una quota limitata di turisti, per verificare che che i protocolli, in aeroporti, hotel e strutture di accoglienza funzionano correttamente. Lo spiega El Pais. Come Paese di provenienza dei visitatori è stata individuata la Germania che ha una situazione epidemiologica simile, scrive El Pais citando fonti del governo. L'esecutivo inoltre - riferisce il quotidiano - sta negoziano anche con il governo delle Canarie. Per l'arrivo dei turisti degli altri Paesi Ue, l'orientamento del governo spagnolo resta al momento per la data del 1 luglio. (ANSAmed).