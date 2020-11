Turismo: la bandiera arancione a Castelmezzano Assegnata dal Touring Club al paese in provincia di Potenza

(ANSAmed) - ROMA, 12 NOV - Il Touring club italiano ha assegnato la bandiera arancione, riconoscimento per i piccoli borghi italiani eccellenti, al comune di Castelmezzano, in provincia di Potenza (in tutta Italia sono 252). Castelmezzano ha ricevuto la bandiera arancione "per il centro storico tipico, raccolto e vivace, con numerosi ristoranti, produttori locali e servizi; per la segnaletica di indicazione, efficace e puntuale e per il suggestivo contesto naturalistico e la varietà degli attrattori culturali e naturalistici".



Inoltre, sul sito del Touring è evidenziato che "Castelmezzano (756 abitanti), incastonato nelle meravigliose Dolomiti Lucane", si trova in "un contesto paesaggistico davvero affascinante, in cui il paese si inserisce con le case dai tetti a lastre di pietra, le scale che si aprono tra i vicoli e le costruzioni inserite nella roccia, dominate dai ruderi del fortilizio Normanno. Il noto Volo dell'Angelo - un cavo d'acciaio su cui scivolare a grande altezza tra Castelmezzano e Pietrapertosa - è l'attrattiva principe per gli amanti dell'adrenalina, ma ci sono anche passeggiate per tutti, come il Percorso delle 7 Pietre, un progetto che recupera un antico sentiero contadino seguendo i racconti locali. Da non perdere il suggestivo Sposalizio degli alberi, a settembre, antichissimo rito in cui due alberi vengono fatti 'incontrare' nella piazza del paese".



«L'unico arancione che ci restituisce un sorriso e una speranza. In un momento come questo che stiamo vivendo, ottenere il riconoscimento di "località eccellente dell'entroterra" fa molto piacere perché significa guardare in prospettiva e poter avere lo sguardo su nuovi progetti», ha detto con orgoglio Nicola Valluzzi, sindaco di Castelmezzano. (ANSAmed).