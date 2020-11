Opere d'arte in sabbia per promuovere Jesolo all'estero Tra le prime tappe ci sarà San Pietroburgo

(ANSAmed) - VENEZIA, 27 NOV - Un grande progetto culturale internazionale per il rilancio di Jesolo (Venezia). Un elemento evocativo e identitario e una forma d'arte divenuta negli anni distintiva della località balneare veneta - "le sculture di sabbia" - per affermare e diffondere l'immaginario di Jesolo nelle più importanti città d'Europa e in accordo con i più prestigiosi musei, insieme ai suoi valori di accoglienza e ospitalità. È stato questo il tema dell'incontro tenutosi tra il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia e Maurizio Cecconi, amministratore delegato di Villaggio Globale International, la società partner in Italia del Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo, da oltre trent'anni operativa nella progettazione di beni culturali, valorizzazione territoriale e organizzazione di grandi eventi e mostre. E trapela che San Pietroburgo potrebbe essere la prima tappa di una tale azione di valorizzazione e promozione dell'eccellenza di Jesolo. "Nel 2018 quando il nostro Sand Nativity - dichiara il sindaco Zoggia - è stato per oltre un mese in Piazza San Pietro, ammirato dal mondo intero ho preso l'impegno di far diventare le sculture di sabbia ambasciatrici della qualità dell'accoglienza e dell'ospitalità di Jesolo. Continuando a puntare in alto, vorremmo poter coinvolgere i più importanti musei europei".(ANSAmed).