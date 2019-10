Export Italia verso Paesi Arabi vale 12 miliardi di euro

MILANO - Nei primi sei mesi del 2019, l'export dell'Italia verso i Paesi arabi vale 12 miliardi di euro, su un interscambio complessivo di 25 miliardi. In particolare, le esportazioni della Lombardia valgono 3 miliardi di euro (pari al 28% dell'export italiano), con Milano in testa (un miliardo e mezzo di esportazioni) e a seguire Cagliari, e Vicenza (mezzo miliardo circa). Arezzo, Bergamo e Brescia superano i 400 milioni. Tra queste, è proprio Brescia a crescere di più: +16,6%.

I dati sono stati presentati a Milano in occasione della terza edizione dell'"Annual Meeting - Italian Arab Business Forum", organizzato dalla Joint Italian Arab Chamber of Commerce (JIACC), all'auditorium di Assolombarda in collaborazione con Promos Italia.

Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita sono i maggiori partner nell'export, rispettivamente con 2,2 e 1,6 miliardi di euro.

Seguono Tunisia (12,5% del totale), Algeria (10,9%), Egitto (9,5%). Il Qatar con 698 milioni, in crescita del 38,1% rispetto al 2018, rappresenta invece il 6% circa delle esportazioni mentre la Giordania con 248 milioni il 2%. Macchinari (24,2%) e metalli (12,1%) sono i prodotti italiani più esportati.