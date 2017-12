SheFighter, corsi di autodifesa per rifugiate Giordania Palestra organizza attività empowerment ad Amman e altre città

(ANSAmed) - ROMA, 29 DIC - Le donne rifugiate sono spesso ad alto rischio di violenze di genere nel corso della loro esperienza di migrazione e di vita nei campi per sfollati. Per questo in Giordania, alcune di loro hanno avuto l'opportunità di imparare tecniche di difesa personale grazie a 'SheFighter', una palestra di Amman nella quale si insegna l'omonima tecnica di difesa che combina diverse arti marziali con l'obiettivo di insegnare alle donne a difendersi e ad aiutare la loro autostima.



La tecnica di difesa SheFighter è stata creata nel 2012 dall'imprenditrice Lina Khalifeh. "SheFighter è la prima palestra per donne in Giordania e in tutto il Medio Oriente concepita per dare forza alle donne sia dal punto di vista fisico che psicologico attraverso l'addestramento alle tecniche di autodifesa", spiegano i responsabili sul sito del progetto.



Nel corso degli anni, SheFighter ha organizzato diversi workshop, ad Amman e in altre città della Giordania, in favore delle donne rifugiate presenti nel Paese, in particolare provenienti dalla Siria.



Tra gli ultimi corsi, quello per 25 donne rifugiate provenienti da cinque diversi Paesi organizzato in collaborazione con l'Unhcr. Tra le partecipanti c'è Layla (un nome di fantasia), 35 anni, costretta a fuggire dallo Yemen dopo essere stata per anni attivista per le donne vittime di violenze. Costretta a sposare un uomo contro la sua volontà, Layla ha promesso a se stessa che non avrebbe permesso più che altre donne vivessero la sua esperienza. "Ricordo di aver visto la mia vicina picchiata da suo fratello perché si rifiutava di sposarsi", ha raccontato all'Unhcr. "Sentiva che la sua vita era finita. L'ho accompagnata in ospedale e l'ho poi aiutata ad affittare una casa lontano dal pericolo". Tuttavia, il suo impegno per le donne l'ha messa in pericolo, fino a costringerla a fuggire dal suo Paese. "Ho ricevuto minacce ogni giorno, di solito attraverso lettere. E più di una volta c'erano degli estranei ad aspettarmi fuori dal mio ufficio. So di non essere mai al sicuro, ovunque io vada, perché le persone che vogliono zittirmo potrebbero trovarmi facilmente".



Secondo UN Women, l'organizzazione delle Nazioni unite per l'uguaglianza di genere, una donna su tre fa esperienza di abuso fisico o sessuale durante la sua vita. Per le donne e le bambine rifugiate e sfollate, il rischio di violenze è ancora maggiore.



Per Layla, il corso di difesa personale è stata una nuova esperienza. "Tutti qui hanno una storia, e qui le condividiamo e possiamo imparare l'una dall'altra", ha spiegato. "Dalla sofferenza possiamo far nascere una donna nuova. Le donne possono cambiare il mondo e ed essere ciò che vogliono essere".



Dopo il corso, "si sentono più sicure di sé, forti fisicamente e psicologicamente, pronte a difendersi in differenti situazioni violente", ha spiegato all'Agenzia Onu Batoul Jaikat, tra le insegnanti di SheFighter. (ANSAmed).