Mo: Olp, discorso di Pence è regalo agli estremisti Proteste in Territori occupati, domani sciopero contro Trump

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 GEN - Il discorso "messianico" del vicepresidente Mike Pence alla Knesset "servirà come regalo agli estremisti nella regione". Lo ha detto - citato dai media israeliani - il segretario dell'Olp Saeb Erekat. Un intervento - ha aggiunto - che prova come "l'amministrazione Usa sia parte del problema più che la sua soluzione. Il suo messaggio al resto del mondo è chiaro: violate la legge internazionale e le risoluzioni, e gli Usa vi compenseranno".



Centinaia di palestinesi hanno inscenato intanto a Nablus (Cisgiordania) una accesa manifestazione di protesta contro Pence, mentre questi pronunciava il suo discorso. ''Gerusalemme - hanno scandito - è il cuore e l'anima dei palestinesi''. Per domani - quando Pence visiterà la Città Vecchia di Gerusalemme - i palestinesi hanno proclamato uno sciopero di protesta contro la politica della amministrazione Trump. (ANSAmed).