Il Sovrano Ordine di Malta racconta suoi 900 anni di storia

ROMA - Il Sovrano Ordine di Malta parteciperà al Festival Giornalisti del Mediterraneo, in programma ad Otranto (Le) dal 2 al 7 settembre 2019. Giunto all'undicesima edizione, l'evento è un appuntamento che vede una importante partecipazione della diplomazia internazionale, in particolare dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Ideato e diretto dal giornalista Tommaso Forte, il festival è un rendez-vous unico nel Mediterraneo e nel Mezzogiorno d'Italia, e coinvolge rappresentanti istituzionali e della società civile, accademici, giornalisti e fotoreporter. Proprio l'antico legame tra il Mar Mediterraneo e l'Ordine di Malta è la ragione della partecipazione dell'antica istituzione cattolica, la cui missione medico-sociale si sviluppa oggi in 120 paesi del mondo con oltre 2.000 progetti.



"Fin dagli inizi l'Ordine si distinse per un forte carattere multinazionale, poiché al di là del suo presidio permanente a Gerusalemme, poi a Rodi e a Malta, la maggior parte dei suoi membri era già sparsa in Europa", dichiara il Segretario Generale degli Affari Esteri dell'Ordine Ambasciatore Stefano Ronca. "Nella sua storia millenaria l'Ordine si è posto come Ordine di frontiera che univa le sponde del Mediterraneo.



Ispirato al motto fondante Tuitio Fidei, Obsequium Pauperum, (testimonianza della fede, assistenza ai bisognosi,) ancora oggi le sue attività nel campo umanitario sono diffuse nei principali paesi che affacciano su questo mare e si sviluppano nel pieno rispetto delle culture e tradizioni locali." In occasione del Festival, l'Ordine di Malta realizzerà una mostra fotografica nella suggestiva cornice del lungomare di Otranto, per mettere in luce i suoi interventi di soccorso sanitario nel mar Mediterraneo. Arricchita da immagini d'epoca e didascalie esplicative, la mostra illustrerà le caratteristiche più rilevanti dell'Ordine di Malta, come la sua sovranità e i molteplici progetti medico-sociali nel mondo, con un'attenzione particolare alle attività di soccorso. La mostra sarà inaugurata da Yves Gazzo, Ambasciatore dell'Ordine di Malta presso l'Unione Europea e da Gabriele Checchia, Ambasciatore dell'Ordine di Malta presso le Nazioni Unite a Roma. Sarà, inoltre, allestito uno spazio in cui volontari e personale medico approfondiranno la storia e le attività dell'Ordine.



"Siamo onorati, come comunità, di ospitare nell'edizione 2019 del Festival dei Giornalisti del Mediterraneo, una mostra fotografica del Sovrano Ordine di Malta. Otranto è da sempre una terra di frontiera, che per la sua particolare posizione geografica ha vissuto onori ed oneri del movimento di popoli che caratterizza il Mediterraneo sin dalla notte dei tempi", - spiega Pierpaolo Cariddi, sindaco di Otranto. (ANSAmed).