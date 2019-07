Migranti: via a pattugliamenti misti Italia-Slovenia In auto Polizia italiana e agenti sloveni insieme per controlli



successiva TRIESTE - E' iniziato stamane il servizio di pattugliamento misto per il controllo del territorio al confine tra Italia e Slovenia per arginare il flusso di arrivi illegali in Friuli Venezia Giulia dal confine orientale.

I controlli sono partiti dall'ex valico di frontiera di Lipizza, località compresa nel comune sloveno di Sesana. Sulla stessa auto, agenti delle Polizie di Frontiera italiana e slovena.

Il pattugliamento lungo la comune fascia confinaria delle provincie di Trieste e Gorizia, sul versante italiano, e di Koper e Nova Gorica, su quello sloveno, si svolge sulla base dell'accordo siglato tra Roma e Lubiana sulla cooperazione transfrontaliera e il protocollo di attuazione sull'esecuzione di pattuglie miste lungo il confine condiviso, firmato nei giorni scorsi tra i direttori dell'Immigrazione e delle Frontiere dei due Paesi.



