Italia-Tunisia: Open Art Week, bando per giovani stilisti

TUNISI - In vista della prossima edizione di Open Art Week, progetto creato per connettere spazi ed artisti indipendenti nel mondo, che ha in programma per l'autunno una serie di iniziative tra Italia e Tunisia, i suoi organizzatori lanciano "Young Fashion Designers Mobile Video Contest", un bando aperto a studenti e giovani stilisti italiani e tunisini, per sostenere i nuovi talenti di uno dei settori settori creativi più toccati dalla crisi pandemica.



Sperimentazione, abitare e agire nel mondo che verrà, nuove visioni e ideali, sostenibilità, local savoir-faire, sono i temi guida del concorso destinato ai creativi al di sotto dei 30 anni, che dovranno presentare brevi video girati da dispositivi mobili.



I 10 video finalisti parteciperanno a una mostra collettiva on-line curata da Open Art Week e il coordinatore di Saint Laurent Couture Institute, e saranno diffusi attraverso i canali di Oaw, dell'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi e dei partner del progetto nel mese di novembre 2020. I primi due classificati del concorso verranno premiati da una giuria di esperti del settore.



Il concorso è realizzato in partenariato con l'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi e il coordinatore di Saint Laurent Couture Institute, in collaborazione con Ambasciata d'Italia in Tunisia, Camera Tuniso Italiana di Commercio ed Industra (Ctici), Istituto Europeo di Design (Ied) e la prima scuola di moda del Maghreb, Esmod Tunisie.



C'è tempo sino al 15 settembre per partecipare. Le iscrizioni sono aperte, maggiori informazioni su www.openartweek.com.



