Agrifood: delegazione Italia sarà a salone Siam in Marocco

NAPOLI - Una delegazione di aziende dell'agrifood italiano sbarcherà al Siam 2020, il Salone Internazionale dell'Agricoltura in programma dal 14 al 19 Aprile a Meknes, in Marocco.



La spedizione italiana è organizzata da Euromed International Trade, realtà di supporto per il mondo dell'impresa specializzata in attività legate all'internazionalizzazione, che punta sulla 15ma edizione del Siam considerata come una importante vetrina per l'eccellenza del Made in Italy rappresentata dalle aziende, ospitata in un Paese sempre più competitivo come il Marocco, che in questi anni si sta confermando una meta preferenziale per intercettare nuove occasioni di affari.



La delegazione prevista vedrà imprenditori e manager del settore: coltivatori diretti, allevatori, vivaisti, imprese di giardinaggio, macchine agricole, attrezzature, imballaggi, manutenzione, agroalimentare, materiale di supporto e servizi.



"Partecipare insieme a questa manifestazione - spiega Con l'occasione, il Ceo di Euromed e fondatore di Imprese del Sud, Sergio Passariello - sarà un'occasione per conoscersi, scambiarsi informazioni e usufruire di un valido supporto nel corso della visita ai vari stand espositivi. Nell'interagire con nuovi potenziali clienti saremo affiancati da una professionista marocchino, membro della nostra delegazione, che ci farà da interprete grazie alla perfetta conoscenza delle lingue arabo, francese e italiano". Nel corso del Salone internazionale sarà possibile raccogliere contatti e conoscere a fondo le novità del settore, grazie a una lunga serie di workshop e dibattiti con i massimi esperti in materia. (ANSAmed).