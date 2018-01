Siria: accuse su uso armi chimiche sono 'menzogne' Dopo accordo di Parigi tra 24 Paesi su individuazione colpevoli

(ANSAmed) - BEIRUT, 24 GEN - La Siria ha definito oggi "menzogne" le accuse degli Usa e della Francia contro le forze governative di avere usato armi chimiche in attacchi compiuti recentemente nella Ghuta orientale, vicino a Damasco, contro aree controllate da gruppi ribelli.



L'affermazione del ministero degli Esteri di Damasco, riferita dall'agenzia governativa Sana, fa seguito ad un'iniziativa lanciata ieri a Parigi da 24 Paesi, tra cui l'Italia, contro l'impunità per gli attacchi con armi chimiche in Siria. In prima linea, il segretario di stato americano Rex Tillerson, che ha duramente attaccato la Russia, alleata della Siria, accusandola di aver "la responsabilità" di quegli attacchi per avere posto recentemente il veto al rinnovo del mandato di un gruppo di esperti che lavoravano all'identificazione dei responsabili. "Ancora l'altro ieri - ha detto Tillerson - oltre 20 civili, per lo più bambini, sono stati vittime di un attacco, si pensa a base di cloro". Secondo il ministero degli Esteri siriano, queste accuse fanno parte della "politica metodica condotta contro la Siria".



Damasco, ha aggiunto il ministero, ha sempre "fornito tutto quanto è necessario per condurre un'inchiesta imparziale, oggettiva e professionale sull'uso di armi chimiche, mentre è stato l'Occidente ad ostacolare questa inchiesta e ha esercitato vari tipi di pressione sulle squadre di ispettori al fine di politicizzarla". (ANSAmed).