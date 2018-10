Cinema: presentato il 29/mo Carthage Film Festival

TUNISI - "Un festival impegnato a favore del cinema arabo e africano, in cui i protagonisti sono i registi e le storie vere del Sud del mondo". Questo lo spirito alla base della 29ma edizione delle Giornate cinematografiche di Cartagine (Jcc), secondo il direttore Nejib Ayed. Saranno 206 in tutto i film presentati nelle varie categorie, provenienti da 47 Paesi, che verranno proiettati in 19 sale a Tunisi e a Sfax, Nabeul, Kasserine e Siliana dal 3 al 10 novembre. Una vera e propria festa del cinema che ci concluderà con la proclamazione dei vincitori nelle tre categorie principali, lungometraggi, documentari e opere prime. Nella giuria internazionale si segnala la presenza, nella sezione documentari, anche degli italiani Giona A. Nazzaro e Stefano Savona.