Tunisi punta a diventare la migliore meta turistica al mondo

TUNISI- "Il mio obiettivo è di fare della Tunisia la migliore destinazione turistica del mondo". Lo ha detto il neo ministro tunisino del Turismo e dell'Artigianato, René Trabelsi, poco prima della sua prima audizione davanti alla Commissione parlamentare per l'agricoltura, la sicurezza alimentare, il commercio e i servizi correlati, per presentare il bilancio del suo dicastero per il 2019, stimato in circa 144 milioni di dinari (48 milioni di euro), una cifra non molto diversa da quella del 2018. Secondo le linee programmatiche della finanziaria 2019, il budget dedicato al ministero del Turismo risulta diminuito del 4,4%. "Il settore turistico è in ripresa in Tunisia, ma è ancora in calo in inverno", ha detto Trabelsi, sottolineando che il suo dipartimento concentrerà pertanto la propria azione, su nicchie come il turismo del golf e la talassoterapia. Il ministro, entrato a far parte recentemente del governo di Youssef Chahed nella sua terza versione, prevede anche di aumentare gli sforzi promozionali per attrarre i turisti dei Paesi africani, cinesi e del Golfo, mentre continua ad attrarre turisti algerini. Secondo Trabelsi, inoltre, il turismo culturale e sportivo non è ancora ben sfruttato in Tunisia. Rispondendo a una domanda sulla compagnia aerea nazionale, Trabelsi ha detto che Tunisair non potrà continuare a lavorare con solo 29 aeromobili e che l'azienda è anche chiamata a sviluppare le sue attività nel settore di nicchia del pellegrinaggio. "La Tunisia è aperta a tutti i turisti e il dipartimento del Turismo è pronto a fornire loro tutti i servizi necessari", ha concluso il neo ministro. (ANSAmed).