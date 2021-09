Tap: rinviata a gennaio 2022 udienza processo su opere

(ANSA) - LECCE, 17 SET - E' stata rinviata al 14 gennaio 2022 l'udienza del processo a carico della società Trans Adriatic Pipeline Ag Italia e di 18 persone, tra cui i vertici di Tap, per i presunti reati ambientali compiuti nella costruzione del tratto terminale del gasdotto che approda a San Foca, in Salento. Il processo è in corso nell'aula bunker della Corte d'Assise di Lecce.



Il rinvio è stato dettato dalla richiesta di aspettativa avanzata dal giudice monocratico Silvia Saracino. Il processo riprenderà davanti a un nuovo giudice che al momento non è stato ancora nominato.



Tra gli imputati compaiono i vertici della società Tap, Luca Schieppati ed Elisabetta De Michelis; l'ex country manager di Tap Michele Mario Elia; il project manager della società e responsabile in materia ambientale, Gabriele Paolo Lanza. Le accuse contestate, a vario titolo, sono quelle di deturpamento di bellezze naturali, danneggiamento, violazione del testo unico in materia edilizia, inquinamento idrico. (ANSA).