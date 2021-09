Cooperazione su acqua, al via a Dubai forum di 22 Paesi arabi

NAPLES - Sicurezza delle risorse idriche nel Mediterraneo, desalinizzazione, investimenti nel settore e lotta ai cambiamenti climatici e alla loro influenza sulla risorsa acqua. Sono questi alcuni dei temi della prima giornata dell'Arab Water Forum (AWF) che parte oggi con la quinta edizione che si svolgerà fino al 23 settembre a Dubai. Il forum internazionale dei Paesi arabi sul tema acqua è organizzato ogni tre anni dall'Arab Water Council (AWC), una organizzazione internazionale con sede in Egitto che raccorda le politiche dei Paesi arabi nel settore e che quest'anno ha messo su l'evento insieme al Ministero dell'Energia e infrastrutture dei Paesi arabi. Le tre giornate formeranno una strategia comune dei Paesi arabi anche in vista del World Water Forum in programma a Dakar nel marzo 2022 sul grande tema "Water Security for Peace and Development": i delegati di 22 Paesi faranno un percorso di convegni, sessioni scientifiche e un fitto programma di incontri, per delineare strategie comuni.



Tre i grandi temi che verranno trattati: la sicurezza dell'acqua, la cooperazione tra i diversi Paesi e lo sviluppo sostenibile della risorsa idrica, temi che verranno poi suddivisi in 14 sottotemi affrontati da esponenti politici, ricercatori universitari, ong, professionisti del settore idrico, riuniti per trovare soluzioni concrete in cooperazione.



"Il messaggio chiave - spiega Suhail Mohammed Al Mazrouei, ministro dell'Energia e delle infrastrutture degli Eau - è la ricerca di una cooperazione e una coesione, perché più che mai il dialogo tra tutti gli attori in campo è necessario per esplorare le soluzioni innovative e per mobilitare iniziative pubbliche e private per la sicurezza e la sostenibilità della risorsa acqua, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita in tutta la regione araba".