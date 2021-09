Eruzione Canarie: cresce esplosività, ordini di stare a casa

MADRID - Le autorità delle Canarie hanno ordinato di non uscire di casa agli abitanti di alcune località dell'isola di La Palma, a causa della maggior intensità dei "fenomeni esplosivi" legati all'eruzione del vulcano Cumbre Vieja. L'ordine vale per Tajuya, Tacande de Abajo e parte di Tacande de Arriba, frazioni del comune di El Paso. Alcuni effetti di questa esplosività vulcanica sono "la maggior portata" del materiale espulso dal vulcano e 'un'intensa emissione di cenere".



Le compagnie aeree Binter e Canaryfly hanno cancellato i voli con partenza o arrivo a La Palma. Anche Iberia ha cancellato un volo per La Palma. Binter ha sospeso anche quelli per l'isola di La Gomera. Sull'isola rimangono evacuate circa 6.000 persone.