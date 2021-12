Capo Ferrato e S.Vito Lo Capo,alta presenza rifiuti galleggianti

(ANSAmed) - ROMA, 10 DIC - Primi risultati sulla presenza dei rifiuti galleggianti in mare emersi dalla collaborazione tra Associazione Progetto Mediterranea e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA nell'ambito del "Floating Litter", un progetto di Advanced Citizen Science per studiare l'ambiente marino. Dati da cui emerge una concentrazione particolarmente alta nei pressi di Capo Ferrato in Sardegna e San Vito Lo Capo in Sicilia.



L'imbarcazione Mediterranea ha navigato tra maggio e ottobre lungo le grandi isole del Tirreno (Corsica, Sardegna e Sicilia) dove l'equipaggio ha realizzato una serie di avvistamenti di rifiuti galleggianti svolgendo il programma di osservazione e documentazione stabilito e verificato con i ricercatori dell'ISPRA.



La documentazione dei rifiuti galleggianti, registrata su una piattaforma informatica dedicata predisposta da ISPRA con data, ora e punto nave, ha mostrato la presenza di un'ingente quantità di macroplastica, prevalentemente monouso, soprattutto alla foce dei fiumi, in zone turistiche e in aree collegate ad attività di pesca.



In particolare, dall'esame dei dati raccolti, i ricercatori di ISPRA hanno evidenziato che: 1- la composizione rilevata conferma l'alta predominanza di rifiuti di materiale plastico (intorno al 75‐80%). 2- la maggior parte dei rifiuti ha riguardato frammenti di plastica e polistirolo, spesso riconducibili a imballaggi, borse di plastica e cassette da pesca di polistirolo, con elevata frequenza di bottiglie di plastica, soprattutto nell'area siciliana. 3- la maggior percentuale (70%) degli oggetti rilevati è di piccole dimensioni (2.5‐5 cm). 4- i valori medi della densità di rifiuti galleggianti sono in linea con i range riscontrati in ambiente costiero (ref. 0‐600 item km2. Arcangeli et al. 2021), ma valori più elevati sono registrati nel transetto nord di Capo Ferrato in Sardegna in corrispondenza dello sbocco del fiume Sa Picocca e presso la costa est di San Vito Lo Capo in Sicilia. (ANSAmed).