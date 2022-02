Plastica nei mari, Roma la città più inquinante Mar Mediterraneo Sono cinque le città italiane in top ten per il Wwf

(ANSAmed) - ROMA, 08 FEB - Tra le 10 città più inquinanti per la plastica del bacino del Mediterraneo ben 5 sono italiane (Roma - che detiene il primato assoluto - Milano, Torino, Palermo e Genova). Complessivamente ogni anno finiscono nel Mediterraneo 229mila tonnellate di plastiche: è come se ogni giorno 500 container scaricassero in acqua il proprio contenuto.



Più della metà di questa plastica proviene da soli 3 Paesi: il 32% dall'Egitto, il 15% dall'Italia e 10% alla Turchia.



E' quanto ricorda il Wwf lanciando un appello in vista della prossima Assemblea delle Nazioni Unite per l'Ambiente - Unea (28 febbraio-2 marzo) perché si adotti finalmente un Trattato globale legalmente vincolante. Complessivamente l'Europa, secondo maggiore produttore di plastica dopo la Cina rilascia ogni anno 307-925 milioni di rifiuti nei mari, di cui l'82% è plastica (principalmente frammenti di plastica e articoli monouso, ovvero bottiglie, imballaggi e sacchetti). Fonte principale di immissione della plastica in mare sono le attività costiere e una gestione inefficiente dei rifiuti, che peggiora ulteriormente nel periodo estivo a causa dell'aumento dei flussi turistici e delle relative attività ricreative. Seguono (con il 22%) le attività in mare che, con pesca, acquacoltura e navigazione, disperdono nasse, reti e cassette per il trasporto del pesce.



Il Mar Mediterraneo, scrive così il Wwf, raggiunge così un triste primato: nelle sue acque si trova la più alta concentrazione di microplastiche mai misurata nelle profondità di un ambiente marino: 1,9 milioni di frammenti per metro quadrato. Da uno studio recente emerge che almeno 116 specie animali che vivono nel Mediterraneo hanno ingerito plastica. Il 59% sono pesci ossei, tra cui molte si mangiano comunemente: come sardine, triglie, orate, merluzzi, acciughe, tonni. Il restante 41% è costituito da altri animali marini come mammiferi, crostacei, molluschi, meduse, tartarughe e uccelli.



Una balena, ad esempio, filtra 700mila litri di acqua ogni volta che apre bocca assumendo una quantità enorme di plastiche e microplastiche che hanno una elevata concentrazione di inquinanti. Tanto che in alcuni mammiferi misticeti, che vivono nel Mediterraneo i livelli di inquinanti organici persistenti o additivi della plastica come gli ftalati sono 4/5 volte superiori a quelli delle balene che vivono in zone meno contaminate del pianeta. (ANSAmed).