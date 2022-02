Gerusalemme: leader Chiese contro estensione Parco nazionale

TEL AVIV - I capi di alcune importanti Chiese di Gerusalemme si sono rivolti nei giorni scorsi alla ministra dell'ambiente Tamar Sandberg affinché blocchi progetti elaborati dalla Autorità nazionale per la natura ed i parchi (Rata"g) riguardo l'estensione di un Parco nazionale che circonda le mura della Città Vecchia. Lo riferisce oggi Haaretz secondo cui in futuro questo Parco dovrebbe includere anche le pendici del Monte degli Ulivi: cosa che - precisa il giornale - ha allarmato la comunità cristiana locale.

Haaretz aggiunge che in una lettera indirizzata alla ministra Sandberg dal Custode di Terra Santa padre Francesco Patton, dal patriarca greco-ortodosso Teofilo III e dal patriarca armeno Nourhan Manougian è stato espresso il timore che la realizzazione di questo progetto possa alterare lo status quo religioso. La Autorità per la natura ed i parchi ha replicato che preoccupazioni del genere sono infondate perchè lo scopo di quel Parco nazionale - ha spiegato - è proprio di "preservare il terreno ed il panorama di una tradizione fra le più importanti al mondo".

Anche Peace Now contro estensione Parco Nazionale

Un appello urgente contro l'estensione verso il Monte degli Ulivi del Parco nazionale che circonda le mura di Gerusalemme è stato lanciato oggi da quattro organizzazioni israeliane - Peace Now, Ir Amim, Emek Shaveh e Bimkom - a pochi giorni dalla convocazione del 'Comitato municipale per la progettazione e la costruzione' che si accinge a discutere quel progetto. "Il governo israeliano - hanno affermato in un comunicato - deve rimuoverlo dal tavolo ed impedirne la realizzazione per evitare una crisi seria col mondo cristiano e per non compromettere un compromesso futuro a Gerusalemme". Le organizzazioni rilevano che buona parte dell'area che secondo il progetto dovrebbe essere inclusa nel Parco nazionale appartiene alla Chiesa francescana, a quella armena e a quella greco ortodossa. I siti cristiani "sarebbero allora enclavi, circondate da aree sotto controllo israeliano". Secondo Peace Now e le altre organizzazioni il Parco nazionale dovrebbe al contrario essere ridotto nelle sue dimensioni ed escludere due aree residenziali palestinesi - Wadi Hilwe e al-Hizbe - affinché esse possano svilupparsi.