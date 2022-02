Rifiuti da Tunisia: al via presidio protesta nel Salernitano Iniziativa di amministratori, cittadini ed associazioni

(ANSA) - SALERNO, 23 FEB - È iniziato a Serre (Salerno) il presidio organizzato da amministratori, cittadini ed associazioni per dire 'no' allo stoccaggio dei rifiuti provenienti dalla Tunisia nell'area militare di Persano. Al momento in strada ci sono circa 150 manifestanti, tra cui il sindaco di Serre, Franco Mennella che all'ANSA dice di non aver "ancora nessuna informazione" sull'eventuale trasferimento dei containers carichi di rifiuti sul territorio comunale. Da giorni il primo cittadino ha invitato tutti i cittadini di Serre e della Piana del Sele "a partecipare a questa importante e vitale battaglia per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica". (ANSA).