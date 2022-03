Acqua: meeting in Spagna tra 10 Paesi, tra cui l'Italia Si parla di sicurezza idrica e cambiamento climatico

(ANSAmed) - MADRID, 10 MAR - Delegazioni ministeriali dell'Italia e di altri nove Paesi dell'area mediterranea e atlantica sono riunite a Valencia, in Spagna, per un meeting, chiamato 'Dialogo 5+5 per l'acqua', sulla sicurezza idrica e il cambiamento climatico.



Tra i temi affrontati, ci sono "l'importanza di garantire un accesso adeguato all'acqua potabile, ai servizi igienici e al trattamento delle acque reflue" e "la necessità di intraprendere azioni per far fronte agli impatti che il cambiamento climatico avrà sulla disponibilità delle risorse idriche nei prossimi decenni".



La delegazione italiana è guidata dalla sottosegretaria alla Transizione Ecologica Ilaria Fontana. Per la Spagna è presente la vicepremier e ministra della Transizione Ecologica, Teresa Ribera. Gli altri Paesi rappresentati sono la Francia, il Portogallo, Malta, il Marocco, l'Algeria, la Libia, la Mauritania e la Tunisia. (ANSAmed).