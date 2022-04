Domani a Taranto inaugurazione primo parco eolico marino nel Med Sarà in grado di soddisfare il fabbisogno di 60mila persone

(ANSAmed) - TARANTO, 20 APR - Sarà inaugurato domani a Taranto Beleolico, il primo parco eolico marino del Mediterraneo, sviluppato da Renexia (società del Gruppo Toto attiva in Italia e negli Stati Uniti nelle energie rinnovabili).



Una volta in funzione l'impianto, per una potenza complessiva di 30 MW, sarà in grado di generare energia pulita pari a circa 58 mila Mwh il fabbisogno di 60mila persone. In termini ambientali vuol dire che, nel periodo di riferimento, consentirà un risparmio di circa 730mila tonnellate di Co2. Saranno presenti per un saluto agli ospiti il presidente della Provincia di Taranto, Giovanni Gugliotti, e il commissario straordinario del Comune di Taranto, Vincenzo Cardellicchio. Nell'ambito di una tavola rotonda, oltre a Riccardo Toto, direttore generale di Renexia, interverranno Stefano Ciafani, presidente di Legambiente; Sergio Prete, presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio; Alessandro Cecchi Paone, giornalista e divulgatore scientifico; e l'imprenditore Guido Crosetto.



Saranno collegati in streaming il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Enrico Giovannini, e il presidente delle Acciaierie d'Italia, Franco Bernabé. (ANSAmed).