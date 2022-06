Portogallo, il 97% del territorio in stato di grave siccità

LISBONA - Il 97% del territorio portoghese è in stato di "grave siccità". É questo il risultato dei dati e delle immagini satellitari raccolte dal Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), l'ente pubblico preposto al monitoraggio del territorio, del mare e dell'atmosfera. Il mese di maggio è infatti stato il più caldo da 92 anni, con una temperatura media di 19,19 gradi Celsius, e un livello medio delle precipitazioni di appena 8,9 mm.



Parlando in un intervista a CNN Portugal, Joaquim Poças Martins, direttore del Dipartimento di Idraulica della facoltà di ingegneria dell'Università di Porto, ha ricordato che ormai episodi di siccità grave di questo genere accadono quasi ogni anno. E' la "nuova normalità", ha detto, sottolineando che la gente che vive nelle città non si rende conto della gravità della situazione, che colpisce soprattutto il settore dell'agricoltura.