Tunisia: stop a sacchetti di plastica non biodegradabili In applicazione di un decreto del 2020

TUNISI, 31 AGO - Il ministero tunisino dell'Ambiente ha annunciato lo stop della produzione di alcune tipologie di sacchetti di plastica dall'1 settembre.



La decisione fa seguito al decreto governativo n. 32 del gennaio 2020 in cui sono fissate le tipologie di sacchetti di plastica la cui produzione, importazione, distribuzione e detenzione è vietata sul mercato interno tunisino.



La Tunisia lotta da anni contro la proliferazione dei sacchetti di plastica non biodegradabili. Il decreto del 16 gennaio 2020 - che prevede lo stop alla produzione, importazione, commercializzazione e distribuzione di sacchetti di plastica non biodegradabili - sarebbe dovuto entrare in vigore nel 2020-2021 ma la sua applicazione era stata sospesa a causa delle pressioni del settore.