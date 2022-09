Marevivo: in canoa sul Tevere per il 'World Cleanup Day' Sabato da Roma a Fiumicino lungo tragitto 30 km

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Tutti in canoa sabato prossimo sul Tevere, da Roma a Fiumicino, per il "World Cleanup Day". Anche quest'anno Marevivo scende in campo in occasione dell'iniziativa mondiale dedicata al rispetto dell'ambiente e della pulizia, nata in Estonia nel 2018 da un gruppo di volontari, che ormai conta il coinvolgimento di 190 paesi in tutto il mondo e oltre 60 milioni di volontari. L'associazione ambientalista partecipa con un evento che vede protagonista il Tevere. Sabato 17 settembre sportivi e curiosi che hanno a cuore l'ambiente potranno trascorrere la mattinata in canoa e prendere parte ad attività di pulizia ed educazione ambientale in banchina rivolte a grandi e piccini. L'evento, nato da un'idea di Marevivo e Mondo Sommerso, si avvale della collaborazione di Decathlon e Le Roy Merlin, che saranno presenti con i propri stand lungo le tappe dell'itinerario e forniranno materiale utile per la raccolta dei rifiuti durante il percorso. Un percorso di circa 30 chilometri, che partirà da Ponte Marconi (ingresso Spiaggia Tiberis) e arriverà alla Tecnomar di Fiumicino, "pensato per vivere il fiume attraverso un'attività all'aria aperta, ma anche e soprattutto per sensibilizzare le persone alla tematica dell'inquinamento, visto che l'80% della plastica che troviamo nei nostri mari arriva dai corsi d'acqua", sottolinea Marevivo.



