Moda: Zegna premiata con Biodiversity Conservation Award Riconoscimento a gruppo per impegno a favore sviluppo ecosistema

(ANSAmed) - MILANO, 26 SET - Il gruppo Zegna, in occasione dei Sustainable Fashion Awards 2022 promossi dalla Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI), ha ricevuto per Oasi Zegna, il Biodiversity Conservation Award. Il Biodiversity Conservation Award, ricorda una nota, "premia l'impegno costante di Zegna verso lo sviluppo dell'ecosistema naturale creato dal fondatore Ermenegildo agli inizi del secolo scorso, molto prima che sostenibilità e conservazione dell'ambiente naturale diventassero fondamentali a sostegno dello sviluppo responsabile. A spingere il fondatore all'epoca, fu la consapevolezza che la qualità che ricercava nei suoi prodotti era strettamente legata a una relazione positiva con la natura e con la comunità".



"Forte di questa convinzione - ricorda la nota -, decise di piantare mezzo milione di alberi sulla superficie brulla della montagna, e di creare successivamente una nuova strada, la Statale 232, che attraversa l'Oasi Zegna, oltre a residenze per i dipendenti, una scuola, un ospedale e luoghi di aggregazione a beneficio dell'intera comunità".(ANSAmed).