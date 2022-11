Cop27: Egitto, i paesi abbandonino l'approccio da nemici 'Non possiamo perdere tempo, emergenze sempre più evidenti'

(ANSAmed) - ROMA, 04 NOV - "Vogliamo che tutti vengano" alla Cop 27 "con uno spirito differente. I tempi sono cambiati, le emergenze diventano sempre più evidenti. Non possiamo più permetterci di perdere tempo. Tutti devono essere all'altezza del momento e devono abbandonare l'approccio da nemici e da 'vincitore che piglia tutto' che ha dominato questo processo troppo a lungo. Bisogna che l'equità e la giustizia climatica siano diffuse nel mondo. E questa è la miglior garanzia che questo processo sopravviva e consegua risultati". Lo ha detto il rappresentante speciale egiziano alla Cop27 di Sharm el-Sheikh, Wael Aboulmagd, a un webinar della Presidenza egiziana della conferenza (in programma dal 6 al 18 novembre).



Aboulmagd ha aggiunto che "la scienza ci dice che siamo ad un punto critico" e "ognuno è conscio della gravità del momento".



La Cop27 deve lavorare "sull'aumento dell'ambizione sulla mitigazione" del cambiamento climatico, spingendo "altri paesi ad aumentari i loro Ndc (impegni per la decarbonizzazione, n.d.r.)". Sull'adattamento al cambiamento climatico, "l'azione è rallentata, e bisogna dare un segnale, per completare il lavoro l'anno prossimo", alla Cop28 di Dubai.



Infine, "dobbiamo cominciare la discussione sulla finanza per i loss and damage", cioè sul ristoro delle perdite e dei danni provocati dal riscaldamento globale, specie nei paesi più poveri. "Abbiamo visto quello che è successo in Pakistan, Nigeria, Caraibi e Africa. Dobbiamo trovare spazio per discutere di questo, dobbiamo aiutare questi paesi".



Aboulmagd ha spiegato che il 7 e l'8 novembre ci sarà il vertice dei capi di stati e di governo, con oltre 100 leader presenti. I lavori saranno divisi su sei tavoli tematici, ai quali parteciperanno anche imprenditori, istituzioni internazionali ed esperti. Ciascuno dei giorni successivi sarà poi dedicato ad un tema specifico. (ANSAmed).