Oman investe 3 miliardi di dollari per fabbrica acciaio 'verde' Porto Duqm diventa il punto di riferimento per la produzione

(ANSAmed) - NAPOLI, 9 DIC - Tre miliardi di dollari per costruire un grande impianto di produzione verde dell'acciaio nella zona economica speciale della città di Duqm, Oman. E' questo il nuovo progetto messo in campo, spiega il sito The National, dallo Jindal Shadeed Group che sta attendendo l'ok delle istituzioni territoriali per far partire il progetto.



L'impianto produrrà 5 milioni di tonnellate di acciaio ogni anno per fornire fabbriche di automobili, dimpianti di energia eolica e altri settori di oggetti di lunga durata.



"C'è un'enorme richiesta - spiega Harssha Shetty, direttore esecutivo della Jindal Shadeed Group - di acciaio verde da tessuto sociale e dai governi orientati sull'ambientalismo, specialmente dall'Europa e dall'Asia, che hanno già ridotto in maniera forte le emissioni inquinanti e puntano agli obiettivi fissati per il 2030". Le fabbriche di acciaio stanno in generale investendo sulla produzione verde, puntando alla decarbonizzazione degli impianti e i consumatori puntano all'obiettivo di zero emissioni. E' infatti in forte salita a livello globale l'uso dell'idrogeno che entro il 2050 dovrebbe coprire il 12% dell'energia usata nel mondo portando alla riduzione del 10% delle emissioni inquinanti. L'idrogeno può essere blu o grigio se viene prodotto da gas naturali oppure verde se arriva da fonti rinnovabili. L'Oman punta a produrre un milione di tonnellate di idrogeno verde entro il 2030 e ha anche istituito un'azienda di Stato che vuole raggiungere le emissioni zero entro il 2050. In generale il Paese del Golfo Persico ha già destinato ai progetti due settori del porto di Duqm e 4 nella città di Salalah, per contribuire all'obiettivo generale della Terra di ridurre del 50% le emissioni inquinanti entro il 2050, partendo da questo periodo in cui il carbone continua a produrre circa il 75% dell'energia richiesta dal settore acciaio.



"L'accessibilità dell'energia solare - ha spiegato Ahmed Al Dheeb, vicepresidente dell'Autorità Pubblica dell'Oman per Zone Economiche Speciali e Zes - e del vento sono risorse che continuano negli anni a incoraggiare gli investimenti nelle industrie verdi e nei progetti sulle energie rinnovabili nell'Oman e in particolare a Duqm, che diventa un luogo attrattivo per grandi progetti internazionali sulle rinnovabili e sull'idrogeno verde". (ANSAmed).