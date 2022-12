Taglio illecito del bosco nell'area del Po scoperto con un drone Operazione dei carabinieri forestali nella provincia di Cremona

(ANSA) - CREMONA, 23 DIC - I carabinieri Forestali lo definiscono uno "scempio" ambientale: l'hanno scoperto grazie all'utilizzo dei droni nell'area golenale del Po, all'interno della Riserva Mab Unesco Po Grande, in provincia di Cremona. Lì, nel tratto di fiume che attraversa il Casalasco, due ettari di bosco sono stati tagliati a raso e sono state aperte anche due piste abusive per l'esbosco, con conseguente denuncia del responsabile.



L'indagine del nucleo dell'Arma, che guidata dal colonnello Alberto Ricci si è mossa in collaborazione con la Polizia provinciale, ha accertato che in un'area boschiva della golena era stato tagliato a raso un bosco senza alcuna autorizzazione paesaggistica. I rilievi, realizzati mediante l'ausilio di un drone spia, hanno consentito di determinare l'estensione del taglio a 16.300 metri quadrati.



L'area teatro del taglio è, per il territorio, di particolare interesse in quanto inserita nella Rete Ecologica Regionale, oltre ad esser parte del corridoio ecologico primario "Fiume Po". (ANSA).