Vie Città Castello come giardini, progetto Comune-residenti Ente fornisce gratis vasi e piante, concime da riciclo rifiuti

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 10 FEB - Vie del centro storico di Città di Castello diventeranno come giardini colorati e profumati dai fiori e dalle piante aromatiche con il progetto pilota lanciato dal Comune per rendere più bella la città insieme a chi ci abita e ci lavora.



"Pensiamo insieme al decoro urbano: è questa la proposta che facciamo ai cittadini", afferma il sindaco Luca Secondi, sottolineando che l'iniziativa è "frutto del lavoro di tutti gli assessori della Giunta, che hanno condiviso ognuno con le proprie deleghe l'obiettivo di stringere con i tifernati un patto di corresponsabilità nella promozione del decoro urbano e dell'immagine della città".



Il sindaco spiega che "l'amministrazione comunale metterà gratuitamente a disposizione dei residenti e dei commercianti tutto il necessario, cassette e vasi in plastica, terriccio e ammendante per la coltivazione, piante stagionali e perennanti adatte alla crescita nei contenitori di piccole dimensioni, chiedendo ai cittadini di impegnarsi per una nuova idea di decoro urbano fondata sulla collaborazione e sulla condivisione, per tutelare un bene di tutti come l'aspetto dei luoghi pubblici, alla cui cura, con senso civico e responsabilità, chiunque è tenuto a dare il proprio contributo".



Quello che il Comune considera il valore aggiunto del progetto sarà che i cittadini potranno utilizzare il fertilizzante prodotto da Sogepu a Belladanza attraverso il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. (ANSA).