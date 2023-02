ICE organizza a Tunisi 2 giornate su transizione ecologica 22 e 23 febbraio. Numerose le aziende italiane di vari settori

(ANSAmed) - TUNISI, 17 FEB - ICE -Agenzia -Sezione Commerciale dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi organizza il 22 e 23 febbraio prossimo due giornate dedicate alla "transizione ecologica" che vedranno la partecipazione di ben 24 aziende italiane dei settori energia produzione, trasmissione e distribuzione ed energie rinnovabili, apparecchiature e tecnologie trattamento acque, automazione industriale ed infrastrutture. Al seminario, che ha registrato l'adesione di oltre 100 operatori locali qualificati, avrà luogo il 22 febbraio al Novotel Lac Tunis interverranno rappresentanti del ministero dell'Industria, delle Miniere e dell'Energia-Direzione Generale dell'Energia, Steg-Société Tunisienne d'Electricité et du Gaz, Anme -Agénce Nationale pour la Maitrise de l'Energie, Sonede- Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux ,Onas- Office National de l'assainissement. Esperti di Stb Bank e Aics-Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo parleranno del lato finanziario della questione, per le testimonianze aziendali locali sarà invece il turno di Tmm, dal lato italiano, di Rina e Ansaldo. Seguiranno il giorno dopo i B to B e una serie di visite aziendali e di networking. Anche la Tunisia - si legge in una nota dell'ICE - è tra i 197 Paesi aderenti all'Accordo di Parigi del 2015 sul clima, che prevede la riduzione delle emissioni di gas serra. Il Piano energetico 2030 del governo tunisino punta a: incrementare al 35% l'energia da fonti rinnovabili, ridurre del 45% le emissioni di gas serra, ridurre del 30% la domanda di energia. (ANSAmed).