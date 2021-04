Covid: Macron, riaperture progressive dal 19 maggio

(ANSAmed) - PARIGI, 29 APR - l presidente francese, Emmanuel Macron, in un'intervista alla stampa regionale ha annunciato la riapertura progressiva di negozi, dehors di bar e ristoranti, come anche luoghi culturali tra cui cinema e musei, a partire dal 19 maggio, nel rispetto di alcuni vincoli sanitari. A quella data, precisa Macron, i tavoli esterni saranno limitati ad un massimo di 6 persone, mentre musei, monumenti, cinema, teatri e sale di spettacolo con il pubblico a sedere potranno riprendere la loro attività con un massimo di 800 persone in interno e 1.000 all'esterno. (ANSAmed).