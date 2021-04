Migranti: Canarie, portata a riva barca con 24 cadaveri

(ANSAmed) - TENERIFE, 29 APR - Una barca di legno con a bordo i cadaveri di 24 migranti è stata rimorchiata fino al porto di Los Cristianos sull'isola di Tenerife (Canarie, Spagna) da un'unità dei soccorsi marittimi spagnoli. "I pompieri stanno portando via i corpi dalla barca per trasferirli alle pompe funebri" ha spiegato Domingo Martin della Croce Rossa spagnola.



Inizialmente i soccorritori avevano parlato di 17 cadaveri a bordo, ma una volta giunta in porto la barca ha reso altri corpi, tra cui quelli di due minori. La barca alla deriva era stata avvistata lunedì da un aereo militare a 500 km a sudest dell'isola El Hierro. A bordo c'erano solo tre superstiti, una donna e due uomini, che erano stati trasportati in ospedale da un elicottero. (ANSAmed).