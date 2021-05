Siria: raid aerei in Latakia, Damasco accusa Israele Fonti militari siriane, un civile è rimasto ucciso, sei feriti

(ANSAmed) - DAMASCO, 05 MAG - La Siria ha riferito oggi di attacchi aerei da parte di Israele contro obiettivi nella provincia nordoccidentale di Latakia, nei quali ha perso la vita un civile. Poco dopo le 2 di oggi (l'una in Italia) "il nemico israeliano ha effettuato un assalto aereo su Latakia, prendendo di mira postazioni della zona costiera", ha detto una fonte militare dell'agenzia statale siriana Sana senza specificare la natura di questi obiettivi. La difesa aerea siriana è stata attivata per contrastare i "missili" israeliani e "alcuni sono stati abbattuti: l'aggressione israeliana ha provocato la morte di un civile e lasciato sei feriti, tra cui un bambino e sua madre", secondo la stessa fonte. Dall'inizio della guerra in Siria nel 2011, Israele ha effettuato centinaia di attacchi in territorio siriano, prendendo di mira in particolari postazioni delle forze iraniane e del movimento libanese di Hezbollah, grandi alleati del regime di Damasco. Gli attacchi israeliani nella regione di Latakia, roccaforte della famiglia del presidente Bashar al-Assad, sono rari. Israele dichiara regolarmente che non permetterà alla Siria di diventare il punto d'appoggio delle forze iraniane. (ANSAmed).