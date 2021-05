Macron, vaccinazione senza limiti d'età dal 12 maggio

(ANSAmed) - PARIGI, 06 MAG - Il presidente francese, Emmanuel Macron, annuncia vaccinazioni aperte "senza limiti d'età" a partire dal 12 maggio quando restano dosi disponibili.



Emmanuel Macron è giunto questa mattina nel primo vaccinodromo parigino, allestito nel Parco delle Esposizioni della Porte de Versailles, un grande centro fieristico nel sud-ovest della capitale, dove possono essere vaccinate tra le 2.500 e le 3.000 persone al giorno. Diviso in quattro unità, con sei box in ognuna di esse - equivalente a 24 linee di vaccinazione - il vaccinodromo ha cominciato ad operare ieri. E' aperto 7 giorni su 7, dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Allestito in meno di una settimana, è interamente gestito dai Sapeurs-Pompiers de Paris, il celebre corpo di vigili del fuoco di Parigi. Ad effetturare le vaccinazioni, per ora solo con Pfizer, sono gli stessi soccorritori. Secondo i programmi, resterà aperto fino ad agosto.



Giunto sul posto alle 10:30, il presidente è accompagnato dal ministro della Salute Olivier Véran e dalla ministra responsabile per la Cittadinanza, Marlène Schiappa.



Nella regione di Parigi, tra le piu' dense e popolose d'Europa, un altro vaccinodromo è stato allestito già oltre un mese fa allo Stade de France, il maxi-stadio costruito per i Mondiali di Calcio di Francia '98, nel comune di Saint-Denis.



