Israele colpisce Gaza, 'uccisi 3 terroristi di Hamas' 'Impegnati nel lancio razzi'. Autorità Striscia, 9 morti

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 MAG - "Abbiamo ucciso tre terroristi di Hamas": lo ha annunciato il portavoce militare israeliano mentre l'aviazione sta conducendo attacchi mirati contro obiettivi nella striscia di Gaza. Secondo i media, gli uccisi erano miliziani impegnati nel lancio di razzi. "Prevediamo che i prossimi giorni saranno caratterizzati da combattimenti. Hamas avvertirà in pieno la potenza delle nostre forze armate. La nostra reazione sarà forte, durerà giorni", ha avvertito il portavoce dell'Esercito.



Le autorità della Striscia hanno detto che 9 persone sono morte nel raid israeliano.



Saraya al-Quds, l'ala militare della Jihad islamica, ha rivendicato il lancio di 30 razzi verso Israele. Un suo portavoce ha aggiunto di aver anche sparato un razzo anticarro Kornet contro un "veicolo militare" israeliano che si trovava in prossimità della linea di demarcazione. In Israele è stato confermato il lancio del razzo "che però ha colpito un veicolo civile, e non militare". Il conducente si è salvato. (ANSAmed).