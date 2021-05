Migranti: Libia, soccorsi 42 su un gommone, un morto Guardia costiera libica, due in 'cattive condizioni'

(ANSAmed) - IL CAIRO, 11 MAG - La Guardia costiera libica ha soccorso 43 migranti di "nazionalità africane" che si trovavano a bordo di un gommone. Sull'imbarcazione c'era una persona morta e due "in cattive condizioni": lo ha riferito nella tarda sera di ieri la pagina Facebook del portavoce del Capo di Stato maggiore della Marina libica aggiungendo fra l'altro che i migranti sono stati fatti sbarcare a Tripoli e 40 "sono stati consegnati agli apparati per la lotta migrazione illegittima in previsione del loro rimpatrio nello stato di origine". Il post non precisa a largo di quale centro sia stato soccorso il gommone.



La segnalazione, anche se non lo precisa, con tutta evidenza fornisce dettagli dell'operazione di salvataggio già segnalata ieri dell'Unhcr e in cui si erano contati 23 dispersi.



