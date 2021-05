Raid Israele su Gaza, uccisi due comandanti Jihad islamica

GAZA - Due comandanti della Jihad islamica sono rimasti uccisi in un attacco condotto dall'aviazione israeliana contro un appartamento in un grande condominio nel rione Rimal di Gaza. Il braccio armato della Jihad islamica ha identificato gli uccisi in Kamel Kuraika e Sameh al-Mamluk. Con loro è rimasto ferito in modo grave un altro comandante della Jihad islamica, Muhammad abu al-Atta. Si tratta del fratello di Baha abu al-Atta, il leader militare della Jihad islamica nel nord della Striscia ucciso da Israele nel 2019. Intanto l'ala militare di Hamas afferma di aver subito perdite in un altro attacco israeliano, a sud di Gaza.

Il bilancio aggiornato delle vittime a Gaza dopo una giornata di ripetuti attacchi israeliani è di 26 morti e di 122 feriti. Lo ha reso il ministero della Sanità locale.



In risposta ai raid Hamas e la Jihad islamica hanno inasprito gli attacchi contro Israele lanciando una grande salva di razzi verso Ashdod, circa 40 chilometri a nord di Gaza. Lo riferiscono i media israeliani, secondo cui sulla città si è abbattuta una vera e propria salva di razzi Grad, circa 40, in pochi minuti. Un edificio della città è stato colpito e, secondo il Pronto Soccorso israeliano (Magen David Adom), ci sono due persone ferite e altre 5 in stato di shock. La popolazione ha avuto ordine di entrare nelle stanze protette. Ancora non si ha notizia di vittime.

E' invece di due donne morte e un anziano gravemente ferito il bilancio dei razzi lanciati sulla città vicina di Ashkelon, dove sono stati colpiti due edifici, secondo quanto riferito dalla radio militare. Si tratta dei primi morti in Israele dall'inizio degli attacchi di Hamas.

Israele si appresta a richiamare 5 mila riservisti. Il ministro della Difesa Benny Gantz ha dato il via libera all'esercito per molte unità, compreso il Comando del Fronte sud, quello a diretto contatto con la Striscia. "Questo - ha spiegato Gantz - è per continuare l'operazione 'Guardiano delle Mura' e per rafforzare il Fronte interno".