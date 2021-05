La guerra non si ferma, razzi e morti. Israele,niente tregua Almeno 53 morti nella Striscia, oltre 1000 i missili da Gaza

(ANSAmed) - ROMA, 12 MAG - Continua ad aggravarsi il bollettino di vittime del conflitto fra Israele e Hamas.



L'ultimo bilancio del ministero della sanità di Hamas parla di 53 palestinesi uccisi a Gaza nei ripetuti attacchi israeliani, compresi 14 fra bambini e minori, e tre donne, oltre a più di 300 feriti. Le vittime israeliane sono 6, mentre il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, ha detto che le operazioni militari a Gaza continueranno "fino a quando sarà necessario" e Israele non è pronto ad un "cessate il fuoco".



Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, un ragazzo di 16 anni, Rashid Abu Arreh, è stato colpito a morte da soldati israeliani durante incidenti avvenuti a Tubas (Cisgiordania).



Secondo la Wafa il ragazzo si è trovato coinvolto in scontri quando la popolazione ha cercato di impedire all'esercito di arrestare esponenti locali ricercati. In precedenza un altro palestinese era stato ucciso oggi da soldati - secondo la stampa palestinese - durante incidenti analoghi ad al-Fawar, presso Hebron.



L'esercito israeliano non ha ancora commentato l'episodio, ma assieme al servizio di sicurezza interno ha reso noto che alti comandanti di Hamas sono stati "simultaneamente eliminati a Gaza e Khan Yunis", nel nord della Striscia di Gaza, al termine di una "operazione complessa e prima nel suo genere". "I comandanti - hanno spiegato - sono uomini chiave dello 'Staff generale' di Hamas e considerati vicini al capo dell'ala militare dell'organizzazione Mohammed Deif".



Intanto, è morto in ospedale uno degli israeliani feriti da un missile anticarro sparato da Gaza su una vettura in territorio di Israele, secondo quanto riferisce il Pronto soccorso citato dai media, che parlano anche di altri 3 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Hamas ha rivendicato l'attacco ed ha cercato, secondo la tv, di impedire con colpi di mortaio l'arrivo dei soccorsi israeliani. Ad ora le vittime in Israele sono 6. Fra questi anche un uomo e una ragazza morti nella città israeliana di Lod mentre erano in un'auto colpita da un razzo sparato dalla Striscia di Gaza, come ha reso noto la polizia israeliana. E nel corso di uno degli attacchi di razzi da Gaza su Israele una donna è morta di infarto. (ANSAmed).