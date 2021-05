Cisgiordania, almeno 6 uccisi negli scontri con l'esercito Ministero Sanità proclama l'emergenza. Hamas da Gaza esulta

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 MAG - E' di almeno sei morti e di decine di feriti il bilancio degli scontri odierni in Cisgiordania fra gruppi di dimostranti palestinesi e reparti dell'esercito israeliano. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale Wafa. La ministra della Sanità May al-Kaila ha proclamato lo stato di emergenza, aggiunge l'agenzia.



Intanto da Gaza Hamas saluta la popolazione della Cisgiordania per essersi unita con grande determinazione allo scontro con "gli occupanti israeliani". Nei giorni scorsi Hamas aveva incitato alla lotta anche i palestinesi di Gerusalemme est e gli arabi cittadini di Israele.(ANSAmed).