Cisgiordania: fonti mediche, altri 2 morti a Salfit Ancora scontri con l'esercito. Sale a 4 bilancio uccisi oggi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 MAG - Due palestinesi sono stati colpiti a morte dal fuoco di militari israeliani durante incidenti avvenuti oggi a Salfit, nella Cisgiordania settentrionale. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Maan, che cita fonti mediche locali. L'esercito israeliano non ha ancora commentato l'episodio. Ha confermato invece che a Yabed si sono avuti duri scontri fra i militari e decine di dimostranti che hanno fatto ricorso a "rocce, pneumatici in fiamme e fuochi d'artificio". I militari li hanno dispersi.



Hanno poi appreso che uno di essi era stato ferito e secondo fonti mediche è poi deceduto in ospedale. Salgono a 4 le vittime di oggi.(ANSAmed).