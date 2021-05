Cisgiordania: scontri con l'esercito, ucciso un palestinese

TEL AVIV - Un manifestante palestinese è morto in ospedale dopo essere stato ferito in scontri con l'esercito israeliano nei pressi di al-Bireh, non lontano da Ramallah, in Cisgiordania. Lo riferiscono i media palestinesi che parlano anche di almeno 40 feriti colpiti da proiettili. Il portavoce militare israeliano ha detto che negli scontri "è stato sparato in maniera intensiva contro i soldati e anche contro il comandante della Divisione Giudea e Samaria". Due soldati, ha aggiunto, sono stati feriti alle gambe. Fatah e Hamas avevano indetto per oggi una 'giornata di rabbia' in Cisgiordania.