Grecia, 545 Bandiere Blu a spiagge, stravince Calcidica Al secondo posto nella lista di 49 Paesi valutati dalla Fee

(ANSAmed) - ROMA, 18 MAG - Sono 545 le spiagge della Grecia ad aver ricevuto quest'anno la Bandiera Blu, piazzando il Paese al secondo posto - alle spalle della Spagna - tra i 49 presi in esame dalla Foundation for Environmental Education (FEE), che assegna gli ambiti riconoscimenti che tengono in conto qualità delle acque, sicurezza, servizi e sostenibilità ambientale. Lo scorso anno le spiagge greche con la Bandiera Blu erano state 514.



La Penisola Calcidica, nel nord del Paese, si conferma la regione regina delle spiagge elleniche, con ben 96 Bandiere. Ma anche la 'riviera ateniese', i comuni che si affacciano sul mare vicino alla capitale, non delude, con il riconoscimento che va a spiagge popolarissime come Varkiza, Voula e Vouliagmeni.



L'intera mappa delle spiagge premiate è disponibile su www.blueflag.globalility. (ANSAmed).